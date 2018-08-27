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Borsadaki bankaların aktif büyüklüğü 2,4 trilyon lirayı aştı

Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının aktif büyüklüğü, altı ayda 246,3 milyar lira artarak 2,4 trilyon lirayı aştı

27.08.2018 - 15:31 | Güncelleme:

borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın ilk altı ayında 246 milyar 316 milyon 85 bin lira artış gösterdi.

Geçen yıl sonunda 2 trilyon 193 milyar 958 milyon lira düzeyindeki aktif büyüklük, bu yılın haziran sonu itibarıyla yüzde 11,2 artarak 2 trilyon 440 milyar 274 milyon liraya ulaştı.

 İLK YARI KÂRI 20 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının bu yılın ocak-haziran net kârı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 19 milyar 583 milyon 596 bin lira oldu. Bankalar, 2017'nin ilk yarısında 17 milyar 289 milyon 837 bin lira net kâr elde etmişti.

Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, aynı dönemde yüzde 9,4 yükselerek 232 milyar 435 milyon 715 bin liradan 254 milyar 361 milyon 292 bin liraya çıktı. Söz konusu bankaların ortalama öz kaynak kârlılığı haziran sonu itibarıyla yüzde 14,2 düzeyinde gerçekleşti.

QNB FİNANSBANK'IN KÂR ARTIŞI YÜZDE 39,9

Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları arasında ilk yarıda en fazla net kârı 3 milyar 904 milyon TL ile Garanti Bankası elde etti. Net karda Garanti Bankası'nı 3 milyar 335 milyon lira ile İş Bankası ve 3 milyar 280 milyon lira ile Akbank izledi.

Net kârını 2017'nin aynı dönemine göre en çok artıran banka QNB Finansbank oldu. Kâr artışı yüzde 39,9 olan QNB Finansbank'ı, yüzde 38,3 ile Şekerbank ve yüzde 37,3 ile ICBC Turkey Bank takip etti.

Ortalama öz kaynak kârlılığı en yüksek banka ise DenizBank oldu. Haziran sonu itibarıyla ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 16,9 düzeyinde bulunan Denizank'ı, yüzde 15,9 ile Akbank ve yüzde 15,8 ile VakıfBank izledi. 

ZİRAAT'İN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 500 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 497 milyar 574 milyon TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü. İlk yarıda bankanın net dönem kârı, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 azalarak 4 milyar 336 milyon liradan 3 milyar 953 liraya indi.

Ziraat Bankası'nın ilk yarı kârı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam kârının yaklaşık 5'te birine denk geliyor.

Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı da haziran sonu itibarıyla yüzde 15,6 seviyesinde gerçekleşti. 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÂRI 28,9 MİLYAR LİRA

Bu arada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 28 milyar 921 milyon liraya yükseldi. Bankalar, 2017'nin ilk yarısında 25 milyar 359 milyon lira kâr elde etmişti.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2017 ve 2018 ilk yarıları itibarıyla net dönem kârı ve ortalama öz kaynak kârlılığı şöyle:

  Net dönem karı (Bin TL) (*)Ortalama Özkaynak karlılığı (%)
Bankalar Haz.17 Haz.18 Değişim (%)
Akbank 3.023.100 3.279.582 8,5 15,89
DenizBank 985.678 1.304.364 32,3 16,94
Garanti Bankası 3.079.565 3.903.566 26,8 13,30
Halkbank 2.227.939 1.902.704 -14,6 13,27
ICBC Turkey Bank 41.884 57.486 37,3 5,20
İş Bankası 3.055.508 3.335.012 9,1 13,07
QNB Finansbank 809.967 1.133.036 39,9 15,79
Şekerbank 51.588 71.353 38,3 5,35
VakıfBank 2.121.410 2.125.261 0,2 15,77
Yapı Kredi 1.893.198 2.471.232 30,5 13,35
Genel toplam 17.289.837 19.583.596 13,3 14,16

(*) Ortalama öz kaynak karlılığı = 12 aylık net kar/12 aylık ortalama öz kaynaklar şeklinde hesaplanmıştır.

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