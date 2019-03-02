Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 2,5 trilyon lirayı aştı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, borsada işlem gören Akbank, DenizBank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, VakıfBank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü geçen yıl sonunda 2 trilyon 503 milyar 242 milyon liraya ulaştı.
Bir önceki yıl sonuna kıyasla 334 milyar 754 milyon lira artış gösteren aktif büyüklük, 2017 sonunda 2 trilyon 168 milyar 488 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece aktif toplam son bir yıllık süreçte yüzde 15,4 artış gösterdi.
2018'DE BANKALARIN KARI YÜZDE 5.7 ARTTI
Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2018'deki net kârı 2017 yılına göre yüzde 5,7 artarak 35 milyar 181 milyon 287 bin lira oldu. Bankalar, 2017'de 33 milyar 287 milyon 801 bin lira net kâr elde etmişti.
Borsada işlem gören bankaların öz kaynakları, aynı dönemde yüzde 16,3 yükselerek 232 milyar 355 milyon 641 bin liradan 270 milyar 148 milyon 492 bin liraya çıktı. Söz konusu bankaların ortalama öz kaynak kârlılığı 2018 sonu itibarıyla yüzde 13,9 düzeyinde gerçekleşti.
QNB FİNANSBANK'IN KAR ARTIŞI YÜZDE 50.3
Borsa İstanbul'daki mevduat bankaları arasında 2018'de en fazla net kârı 6 milyar 769 milyon TL ile İş Bankası elde etti. Net kârda İş Bankası'nı 6 milyar 638 milyon lira ile Garanti Bankası ve 5 milyar 690 milyon lira ile Akbank izledi.
Net kârını 2017 yıl sonunda göre en çok artıran banka QNB Finansbank oldu. Kâr artışı yüzde 50,3 olan QNB Finansbank'ı, yüzde 46,1 ile ICBC Turkey Bank ve yüzde 29,1 ile Yapı Kredi takip etti. Aynı dönemde DenizBank yüzde 16,1, VakıfBank yüzde 11,6, İş Bankası yüzde 9,2 ve Garanti Bankası yüzde 4,6 kâr artışı sağladı.
Söz konusu dönemde net kârı en fazla gerileyen banka yüzde 32,3'lük düşüşle Halkbank olurken, bu bankayı sırasıyla yüzde 24,8'lik azalışla Şekerbank ve yüzde 5,8'lik azalışla Akbank izledi.
Ortalama öz kaynak kârlılığı en yüksek banka ise QNB Finansbank oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 18,1 düzeyinde bulunan QNB Finansbank'ı, yüzde 16,1 ile VakıfBank ve yüzde 15,3 ile DenizBank takip etti.
ZİRAAT'İN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 500 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ
Borsa İstanbul'da işlem görmeyen Ziraat, 537 milyar 156 milyon TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü. Geçen yıl sonunda bankanın net dönem kârı, 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 0,3 artarak 7 milyar 940 milyon liradan 7 milyar 961 liraya yükseldi.
Ziraat Bankası'nın 2018 kârı, Borsa İstanbul'daki 10 mevduat bankasının toplam kârının yaklaşık 4'te birine denk geliyor.
Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı da haziran sonu itibarıyla yüzde 15,2 seviyesinde gerçekleşti.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARI 53.8 MİLYAR LİRA
Bu arada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, geçen yıl sonunda 2017 yılına kıyasla yüzde 10,7 artarak 53 milyar 835 milyon liraya yükseldi. Bankalar, 2017'de 48 milyar 648 milyon lira kâr elde etmişti.
Bankacılık sektörünün 2018 yıl sonunda aktif büyüklüğü 3 trilyon 867 milyar 435 milyon lira düzeyinde oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2017 ve 2018 yıl sonları itibarıyla aktif büyüklük ve net dönem kârları şöyle:
|Aktif toplam (Bin TL)
|% değişim
|Net dönem kârı (Bin TL)
|% değişim
|Bankalar
|Ara.17
|Ara.18
|Ara.17
|Ara.18
|Akbank
|316.030.868
|327.642.125
|3,7
|6.039.069
|5.689.644
|-5,8
|DenizBank
|121.048.284
|137.657.949
|13,7
|1.879.792
|2.182.523
|16,1
|Garanti Bankası
|325.232.274
|359.477.202
|10,5
|6.343.920
|6.638.236
|4,6
|Halkbank
|305.350.648
|378.422.055
|23,9
|3.725.462
|2.521.795
|-32,3
|ICBC Turkey Bank
|12.888.024
|15.519.186
|20,4
|42.484
|62.069
|46,1
|İş Bankası
|362.352.525
|416.387.604
|14,9
|6.201.279
|6.769.085
|9,2
|QNB Finansbank
|125.857.170
|157.415.735
|25,1
|1.603.441
|2.409.829
|50,3
|Şekerbank
|31.346.461
|31.321.320
|-0,1
|114.890
|86.358
|-24,8
|VakıfBank
|270.571.710
|331.355.641
|22,5
|3.723.383
|4.154.322
|11,6
|Yapı Kredi
|297.810.320
|348.043.591
|16,9
|3.614.081
|4.667.426
|29,1
|TOPLAM
|2.168.488.284
|2.503.242.408
|15,4
|33.287.801
|35.181.287
|5,7
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