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Borsadaki enerji şirketlerinin aktifleri 60 milyar liraya ulaştı

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü, bu yılın birinci çeyreğinde 60 milyar liraya ulaştı

Borsadaki enerji şirketlerinin aktifleri
 

Derlenen bilgilere göre, borsada işlem gören 7 enerji firmasının aktif büyüklüğü 2019'un birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı. Buna göre, Ak Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji, Bomonti Elektrik, Enerjisa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji'nin aktif büyüklüğü bu yılın birinci çeyreğinde 59 milyar 672 milyon 688 bin 198 liraya yükseldi.

2018'in birinci çeyreğinde sektördeki söz konusu 7 firmanın toplam aktif büyüklüğü 47 milyar 781 milyon 903 bin 186 lira düzeyindeydi.

Geçen yılın birinci çeyreği ile bu yılın birinci çeyreği karşılaştırıldığında Enerjisa Enerji'nin aktifleri yüzde 28,8 artışla 24 milyar 421 milyon 116 bin liraya, Zorlu Enerji'nin aktifleri yüzde 25,2 yükselişle 16 milyar 987 milyon 456 bin liraya, Aksa Enerji'nin aktifleri de yüzde 27,2 artarak 6 milyar 868 milyon 434 bin 588 liraya ulaştı.

NET SATIŞLAR YÜZDE 14 ARTTI

Bu yılın ilk çeyreğinde 4 firma satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre artırırken, 3 şirketin ise satışlarında düşüş görüldü. Bu dönemde şirketin net satışları 2018'in birinci çeyreğine göre yüzde 14 artarak 8 milyar 272 milyon 5 bin 509 liraya çıktı. Bu dönemde en fazla satışı 4 milyar 483 milyon 636 bin lira ile Enerjisa Enerji gerçekleştirirken, bu şirketi 1 milyar 870 milyon 843 bin lira ile Zorlu Enerji, 1 milyar 155 milyon 422 bin 198 lira ile Aksa Enerji izledi.

Bu dönemde net satışlarını oransal olarak en çok artıran şirket yüzde 46,44 artışla Zorlu Enerji olurken, onu yüzde 23,9 yükselişle Aksu Enerji ve yüzde 13 artışla Aksa Enerji izledi.

ÜÇ ŞİRKET KÂR, 4 ŞİRKET ZARAR ETTİ

Bu dönemde üç şirket kar açıklarken, 4 firma ise zarar etti. Bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karını en çok artıran şirket, karını yüzde 296,8 artışla 50 milyon 917 bin 330 liraya çıkaran Aksa Enerji oldu. Bu şirketi karını yüzde 22,5 artışla 297 milyon 419 bin liraya çıkaran Enerjisa Enerji, karını yüzde 1,43 yükselişle 35 milyon 806 bin liraya çıkaran Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu dönemde 259 milyon 397 bin 998 lira zarar eden Ak Enerji en fazla zarar eden şirket olurken, onu 108 milyon 475 bin 547 lira zarar ile Odaş Elektrik, 17 milyon 288 bin 643 lira zarar eden Ayen Enerji izledi.

ÖZ KAYNAKLARI YÜZDE 6,1 AZALDI 

Bu dönemde söz konusu şirketlerin öz kaynakları yüzde 6,1 azalışla 11 milyar 718 milyon 196 bin 281 liraya geriledi. Söz konusu dönemde öz kaynağını yüzde 349,7 artıran Odaş Elektrik ilk sırada yer alırken, onu yüzde 16,9'luk artışla Ayen enerji, yüzde 10,6'lık yükselişle Aksa Enerji izledi.

Öz kaynakları en fazla azalan şirket yüzde 87,1 ile Ak Enerji olurken onu yüzde 25,8 ile Aksu Enerji, yüzde 22,2 ile Zorlu Enerji izledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketlerinin 2018 ve 2019 yılı birinci çeyrek verileri:

 Kar
Şirketler20192018yüzde değişim
Ak Enerji-259.397.998-144.308.944-79,8
Aksu Enerji-1.537.930-2.203.07330,2
Ayen Enerji-17.288.6434.480.564-485,9
Odaş Elektrik-108.475.547-56.613.036-91,6
Zorlu Enerji35.806.00035.300.0001,4
Enerjisa Enerji297.419.000242.862.00022,5
Aksa Enerji50.917.33012.832.241296,8
Toplam-2.557.78892.349.752-102,8
    
 Aktifler
Şirketler

2019

2018yüzde değişim
Ak Enerji5.590.886.8175.727.159.398-2,4
Aksu Enerji63.036.66767.453.177-6,6
Ayen Enerji2.587.536.2362.206.343.72217,3
Odaş Elektrik3.154.221.8901.842.838.08671,2
Zorlu Enerji16.987.456.00013.570.266.00025,2
Enerjisa Enerji24.421.116.00018.968.100.00028,8
Aksa Enerji6.868.434.5885.399.742.80327,2
Toplam59.672.688.19847.781.903.18624,9
    
 Satışlar
Şirketler20192018yüzde değişim
Ak Enerji466.242.068497.114.351-6,2
Aksu Enerji2.446.4981.974.83723,9
Ayen Enerji148.219.496201.879.002-26,6
Odaş Elektrik145.196.249194.491.301-25,4
Zorlu Enerji1.870.843.0001.277.579.00046,4
Enerjisa Enerji4.483.636.0004.060.524.00010,4
Aksa Enerji1.155.422.1981.022.120.07513,0
Toplam8.272.005.5097.255.682.56614,0
    
 Özkaynaklar
Şirketler20192018yüzde değişim
Ak Enerji213.546.1091.658.165.033-87,1
Aksu Enerji19.510.91626.280.353-25,8
Ayen Enerji480.884.857411.464.17816,9
Odaş Elektrik894.429.811198.876.811349,7
Zorlu Enerji2.131.479.0002.739.061.000-22,2
Enerjisa Enerji6.129.912.0005.772.512.0006,2
Aksa Enerji1.848.433.5881.670.600.09010,6
Toplam11.718.196.28112.476.959.465-6,1

 

 

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