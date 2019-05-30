Derlenen verilere göre, Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 836 milyon 726 bin 526 liradan 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinden ilk çeyreği 3'ü karla kapatırken, 5'i zararla tamamladı. Söz konusu dönemde sadece Ford Otosan'ın karı artarken, Doğuş Otomotiv kardan zarara döndü. Ford Otosan'ın 2018 yılının ilk çeyreğinde 432 milyon 265 bin lira olan karı yüzde 10,57 artışla 2019 yılının aynı döneminde 477 milyon 960 bin liraya yükseldi. Aynı zamanda en yüksek karı da elde eden Ford Otosan böylece en iyi performans gösteren otomotiv şirketi oldu.

Türk Traktör'ün karı yüzde 86,51 azalarak 56 milyon 201 bin 64 liradan 7 milyon 581 bin 947 liraya gerilerken, Tofaş Otomobil Fabrikası'nın karı yüzde 0,08 azalışla 324 milyon 993 bin liradan 324 milyon 741 bin liraya indi.

Tümosan Motor ve Traktör, söz konusu dönemde yüzde 375,71 ile zararı en fazla artan otomotiv şirketi oldu. Şirketin zararı 1 milyon 252 bin 752 liradan 5 milyon 959 bin 410 liraya çıktı. Karsan Otomotiv'in zararı ise yüzde 146,48 artış kaydetti. Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 12 milyon 914 bin 418 lira olan zararı, bu yılın aynı döneminde 31 milyon 831 bin 808 liraya çıktı.

Anadolu Isuzu'nun zararı ise yüzde 10,71 azalışla 16 milyon 115 bin 368 liradan 14 milyon 389 bin 776 liraya indi. Otokar'ın zararı yüzde 60,50 azaldı ve 27 milyon 725 bin liradan 10 milyon 952 bin liraya geriledi. 2018 yılının ilk çeyreğinde 81 milyon 275 bin lira kar elde eden Doğuş Otomotiv, 2019 yılının aynı döneminde 69 milyon 476 bin lira zarar açıkladı.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN TOPLAM SATIŞI 17 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam satışları geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4 artarak 17 milyar 43 milyon 570 bin 697 liraya ulaşırken, Otokar satışlarını yüzde 66,04 artırarak en iyi performansı gösterdi. Otokar'ın satışları 419 milyon 70 bin liraya çıktı. Karsan'ın satışları yüzde 38,73 artışla 363 milyon 421 bin 294 liraya, Ford Otosan'ın satışları yüzde 27,49 yükselerek 9 milyar 284 milyon 52 bin liraya çıktı. Ford Otosan böylece yılın birinci çeyreğinde otomotiv şirketleri arasında en fazla satış rakamını elde etti.

Söz konusu dönemde Anadolu Isuzu'nun satışları yüzde 3,02, Tümosan Motor ve Traktör'ün satışları yüzde 4,54, Tofaş Otomobil Fabrikasının satışları yüzde 10,35, Türk Traktör'ün satışları yüzde 21,95, Doğuş Otomotiv'in satışları yüzde 33,49 azaldı.Otomotiv şirketlerinin aktifleri 43 milyar 119 milyon 925 bin 373 liraya çıkarken, En yüksek aktife sahip otomotiv şirketi 14 milyar 954 milyon 649 bin lirayla Ford Otosan oldu.

Otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5 arttı. 4 otomotiv şirketinin öz kaynakları azalırken, Otokar, Türk Traktör, Ford Otosan ve Tofaş Otomobil Fabrikası bu bilanço kalemindeki artış ile öne çıktı.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ ORTALAMA YÜZDE 6 ARTTI

Borsada işlem gören otomotiv hisselerinin fiyatı ilk çeyrekte ortalama yüzde 6 değer kazandı. BIST 100 endeksi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,75 değer kazanırken, otomotiv şirketlerinin 5'i endeks üzerinde kazanç sağladı.

Söz konusu dönemde en fazla kazandıran otomotiv sektörü hissesi yüzde 22,1 ile Otokar oldu. Otokar'ı yüzde 17,1 ile Karsan Otomotiv, yüzde 13,7 ile Anadolu Isuzu, yüzde 10,3 ile Tofaş Otomobil Fabrikası, yüzde 2,9 ile Doğuş Otomotiv izledi.

Borsada işlem gören otomotiv sektörü şirketlerinin 2019'un ilk çeyreğindeki net satış ve kar/zararı ile önceki yıla göre değişim oranları şöyle: