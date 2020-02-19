Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, basınla sohbet toplantısında Borsa İstanbul'da 2 sıfır atılacağını söyledi. Atilla "Mayıs'ta endeksten 2 sıfır atmaya niyetliyiz" dedi. Atilla, borsanın halka arzı için de yıl sonuna doğru hazır olunacağını belirtti. Atilla, Borsa İstanbul'un 2022-2023’te Finans Merkezi'ne taşınacağını belirtti.
'AÇIĞA SATIŞ YASAĞININ KALKMASI GÜNDEMİMİZDE, TAKİPTEYİZ'
Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak
Kapalı tahtalarla ilgili bizim tarafımızda yapılacak bir şey yok
Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışma var ancak olgunlaşmadı
Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak
İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı.
Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor.
Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcı var.
Yeni enstrümanlar gündemde.
Borsada yüksek frekanslı işlem payı yüzde 16-17, endişe edecek bir durum yok.
'TAŞINMA 2022-23'Ü BULUR'
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,
App Store: https://apps.apple.com/tr/app/haberturk/id341081552?l=tr
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=cbg.android.haberturk&hl=tr
linkleri indirebilir, Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.
YORUMLAR