Borsanın rekorlara devam etmesi bekleniyor

AA

Küresel çapta enflasyonist baskıların sürmesi ve bu paralelde giderek şahinleşen merkez bankalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi ile devam eden jeopolitik riskler, temmuz ayında da yatırımcı fiyatlamalarına yön veren gelişmeler oldu.

Söz konusu gelişmelere karşın getiri arayışı süren yatırımcıların alımları ile BIST 100 endeksi dünya borsalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve temmuz ayını yüzde 7,8'lik artışla 2.592 puandan tamamladı. Endeks böylece aylık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bu hafta jeopolitik risklere ABD-Çin geriliminin eklenmesine karşın, BIST 100 endeksi ikinci çeyreğe ilişkin şirket finansal sonuçlarına ilişkin olumlu beklentilerin de desteğiyle ağustos ayına pozitif başladı ve günlük kapanış rekorunu da 2.656 puana taşıdı.

Bugün de 2.681 puana kadar çıkan endeks, böylece haziran ayında 2.685 puanla gördüğü tarihi zirvesine yaklaşırken analistler, küresel çapta enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve "şahin" para politikalarına karşın yatırımcı risk iştahının ağustos ayında canlı kalmasını beklediklerini belirtiyor.

YIL BAŞINDAN BU YANA GETİRİ YÜZDE 40'I AŞTI

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, BIST 100 endeksinin haziran ayında 2.684 puanı görmesinin ardından yurt içindeki bazı düzenlemeler ve yurt dışı piyasaların etkisiyle yüzde 5,6 değer kaybettiğini anımsattı.

Endeksin, temmuz ayında ise 2.365 puanın üzerinde bir plato oluşturduğunu ve ay içinde 2.594 puana kadar yükseldiğini anlatan Aydın, "Aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 9,5, Nasdaq endeksi yüzde 14, MSCI Dünya endeksi yüzde 8 yükseldi. Bu açıdan bakıldığında küresel hisse piyasalarına paralel bir seyir izlendiği düşünülebilir ancak yıl başından bu yana bakıldığında çok daha iyi bir performans mevcut. BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı ve TL bazında tarihi zirve seviyelere oldukça yaklaştık." diye konuştu.

Aydın, söz konusu yükselişin birden fazla sebebi olduğunu, ancak en ağır basan faktörlerin ikinci çeyrek şirket finansal sonuçları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları sonucu şekillenen ekonomiye ilişkin beklentiler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD'de haziranda yüzde 3,50 seviyesine yükselen 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,52'lere kadar geriledi. Buna uzun vadeli enflasyon beklentileri veya zayıflayan büyüme beklentileri sebep olmuş olabilir ancak hisse piyasaları üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa rahatlattığı açık. Öte yandan içeride yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal sonuçların, enflasyonun da etkisiyle ikinci çeyrekte de güçlü gelmeye devam edeceği beklentisi alımları tetikledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verileri de ikinci çeyreğe ilişkin fikirleri güçlendirdi ve bankacılık endeksi, temmuzda hem sanayi endeksinin hem de BIST 100 endeksinin üzerinde performans gösterdi. İkinci çeyrek bilanço döneminde bankalarda yüzde 400'ün üzerinde yıllık, yüzde 40'ın üzerinde de çeyreklik kar büyümesi öngörüyoruz. Finans dışı sektörlerde ise yıllık yüzde 196 kar büyümesi tahmin ediyoruz. Bilanço beklentileri böyle olunca, ileriye dönük tahmini fiyat kazanç oranı tarihi düşük seviye olan 3,9 seviyesine kadar geriledi ve enflasyonist ortamda alternatifsiz getiri aracı olan borsa da talep gördü."

Altan Aydın, yapılan değerlemelere göre BIST 100 endeksi için 12 aylık yüzde 25 potansiyel bulunduğunu, ancak hedef fiyatların bilanço dönemi sonrasında revize edilebileceğini söyledi.

Yatırımcılara hisse seçimi yaparken sadece kar büyümesine değil, kar marjı, nakit akışı ve reel kar büyümesi gibi kıstaslara da odaklanmaları önerisinde bulunan Aydın, "Zira enflasyon nominal anlamda bazı sektörlerde illüzyon yaratabiliyor. Sektör bazında bankacılığın yanı sıra, elektrik, havacılık ve perakende bilanço döneminde öne çıkabilir." dedi.

"SEKTÖREL AYRIŞMALAR YAŞANABİLİR"

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigün, temmuz ayında ağırlıklı olarak küresel piyasalara paralel şekilde Fed'in alacağı aksiyonların, ABD'de resesyon tartışmaları ve artış eğilimini sürdüren enflasyon verilerinin takip edildiğini söyledi.

Yurt içinde bayram tatillerinin de yaşandığı temmuz ayında, BIST 100 endeksinin yüzde 7,8 yükseldiğine işaret eden Yenigün, şunları kaydetti:

"Ağustos ayına da olumlu bir başlangıç yapıldığını görüyoruz. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının da izlendiği bir dönemdeyiz. Genel beklentiler güçlü sonuçlara işaret ederken, açıklanan rakamlar da bu beklentileri büyük oranda karşılıyor. Küresel tarafta ekonomi temelli ya da jeopolitik risklerde belirgin bir artış yaşanmadığı sürece BIST 100 endeksindeki olumlu seyrin bu ay da devam edeceğini düşünüyoruz. Açıklanan şirket finansalları dolayısıyla ay genelinde sektörel ayrışmalar yaşanabilir. Yurt içinde ayrıca TL'nin seyri ve ülke risk primlerini takip ettiğimiz CDS değerleri de yakından izlenecektir."