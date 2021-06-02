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Borusan 'Egemenlik'le Contemporary'de

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu Contemporary Istanbul’a Borusan Contemporary, Kathrin Stumreich’ın Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan Egemenlik adlı eseri ile katılıyor

Borusan 'Egemenlik'le Contemporary'de

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye'deki sanat kurumlarına özel olarak 15'inci edisyonu düzenlenen çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'a Borusan Contemporary, solo bir sunumla katılıyor. Avusturyalı sanatçı Kathrin Stumreich'ın 2019 yılında Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na dahil olan, mekâna özgü yerleştirmesi Egemenlik, Contemporary İstanbul bünyesinde sanatseverlerle buluşuyor.

Stumreich'ın European Soundart Award 2018 ödülünü kazanan yapıtı, robotik bir düzeneğe tutturulmuş, gökyüzü mavisi, yarı saydam bir bayrağın hareketini merkeze alıyor. Bayrağın bir dizi kod sayesinde yaptığı 360 derecelik hareket sırasında mekândaki lazer ışınlarına değmesiyle üretilen ses unsuru, günümüzde küresel olarak hissedilen toplumsal kırılganlık olgusu bağlamında anlam kazanıyor.

Sanatçının eseri, 3 - 6 Haziran tarihleri arasında genel izleyiciye açılacak olan fuar programı kapsamında görülebilecek. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 15. Contemporary Istanbul fuarı, sağlık tedbirleri kapsamında yalnızca ziyaret günü ve saati belirlenmiş biletler ile gezilebilecek.

Otuz yılı aşkın bir geçmişi bulunan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda Yeni Medya sanatına ait önemli bir grup eserin yer aldığını belirten Borusan Contemporary Müdürü, Dr. Kumru Eren, Kathrin Stumreich'in Egemenlik adlı eserinin de koleksiyonun önemli bir parçası olduğunu belirterek; "Stumreich'ın eseri farklı disiplinleri bir araya getiren çok yönlü bir çalışma. Havada süzülen ipek parçaları ve pürüzlü sesler görünüşte rastlantısal bir şekilde bir araya getirilirken, sahne performans sanatlarından da izler taşıyor. Bizleri aynı anda hem katılımcı hem seyirci olarak konumlandıran eser mekâna da müdahale ediyor. Koleksiyonumuzu farklı yönleriyle temsil eden bu yapıtla, sanat izleyicisiyle Contemporary Istanbul'da buluşmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sanatçının eseri, 3-6 Haziran tarihleri arasında genel izleyiciye açılacak olan fuar programı kapsamında görülebilecek. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 15. Contemporary Istanbul fuarı, sağlık tedbirleri kapsamında yalnızca ziyaret günü ve saati belirlenmiş biletler ile gezilebilecek.
Otuz yılı aşkın bir geçmişi bulunan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda Yeni Medya sanatına ait önemli bir grup eserin yer aldığını belirten Borusan Contemporary Müdürü, Dr. Kumru Eren, Kathrin Stumreich’in Egemenlik adlı eserinin de koleksiyonun önemli bir parçası olduğunu belirterek; “Stumreich’ın eseri farklı disiplinleri bir araya getiren çok yönlü bir çalışma. Havada süzülen ipek parçaları ve pürüzlü sesler görünüşte rastlantısal bir şekilde bir araya getirilirken, sahne performans sanatlarından da izler taşıyor. Bizleri aynı anda hem katılımcı hem seyirci olarak konumlandıran eser mekâna da müdahale ediyor. Koleksiyonumuzu farklı yönleriyle temsil eden bu yapıtla, sanat izleyicisiyle Contemporary Istanbul’da buluşmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

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