Borusan Quartet 'Pera Klasikleri'nde

Pera Klasikleri yeni yıla Borusan Quartet ile 'Merhaba' diyor Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde 13 Ocak akşamı Borusan Quartet'i ağırlıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay Borusan Quartet’i ağırlıyor.

Esen Kıvrak, Nilay Sancar, Efdal Altun ve Nil Kocamangil’den oluşan yaylı sazlar topluluğu, “Yeni Yıl” temalı konserde Mozart, Schubert ve Piazzolla’nın eserlerini seslendirecek.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 13 Ocak Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Borusan Quartet

Esen Kıvrak (Keman)

Nilay Sancar (Keman)

Efdal Altun (Viyola)

Nil Kocamangil (Viyolonsel)

Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.