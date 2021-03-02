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Borusan Sanat bu hafta iki muhteşem konserle baharı karşılıyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası dünyaca ünlü Avusturyalı şef Patrick Hahn yönetiminde 4 Mart Perşembe Borusan Klasik’te canlı yayınlanacak konserin yanı sıra, 7 Mart Pazar günü de borusansanat.tv’de Gabor Káli’nin yönettiği, “Baharı Karşılama” başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Sanat bu hafta iki muhteşem konserle baharı karşılıyor


Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO),Mart ayının ilk konserini Amerikan modernizm ve transandantalizmin müzikteki öncü bestecisi Charles Ives’ın Three Places in New England adlı orkestral yapıtı ile açacak. Beethoven’ın müziğindeki dramatik ve isyankâr karakter özelliklerini mükemmel bir şekilde yansıtan; 7. Senfoni ile tamamlanacak olan konserde BİFO’nun sevilen konuk şeflerinden Patrick Hahn canlı konser yayınıyla 4 Mart saat 14.00’de Borusan Klasik’te dinleyicileri ile buluşacak.
Konser öncesinde saat 13.40’ta Serhan Bali müzik üzerine söyleşisiyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Gábor Káli ve Giovanni Guzzo borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv de ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. 7 Mart Pazar günü saat 11.30’da yayınlanacak “Baharı Karşılama” başlığını taşıyan konserde, BİFO’yu 20. yüzyıl repertuvarı ve özellikle Bartók konusundaki uzmanlığıyla tanınan orkestra şefi Gábor Káli yönetiyor.
19. ve 20. yüzyılın usta bestecilerinin sevilen yapıtlarını dinleyicilere sunulacak konserde, Musikverein ve Salzburg Festspiele’nin aranan yüzlerinden biri olan Káli ve BİFO, Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile yaptığı ilk solo konserinin ardından eleştirmenlerce “olağanüstü çekici” ifadelerini içeren övgüler toplamış olan topluluk keman sanatçısı Giovanni Guzzo’ya eşlik edecek.
Saat 11.00’de yayınlanacak kayıtta ise Nisan Ak konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak

Berke Can Özcan, Borusan Müzik Evi’nde!

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 5 Mart Cuma günü saat 23.00’te Big Beats Big Times adlı projesiyle tanınan davul ve performans sanatçısı Berke Can Özcan daha önce 23 Temmuz’da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

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