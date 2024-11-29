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        Haberler Bilgi Spor Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı hangi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Borussia Dortmund- Bayern Münih muhtemel 11'ler - Bundesliga maçları - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı hangi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bundesliga'da 12. hafta dev maça sahne oluyor. Lig'de yoluna namağlüp devam eden Bayern Münih, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını kazanan iki takımda gözlerini Bundesliga'ya çevirdi. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler maçla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:58
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        Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı için geri sayım sürüyor. Lig'de 29 puanla yoluna yenilgisiz devam eden Bavyera ekibi, Borussia Dortmund engelini aşarak bu seriyi devam ettirmek istiyor. Öte yandan zirve yarışından 10 puan geride yer alan Dortmund, zorlu rakibi karşısında galip gelerek puan farkını yediye düşürmeyi hedefliyor. Peki, Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve aralarında oynanan maçlar...

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        BORUSSİA DORTMUND- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Borussia Dortmund- Bayern Münih maçı 30 Kasım Cumartesi (yarın) 20.30'da başlayacak.

        Stadion Dortmund'da oynanacak karşılaşma beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1'den canlı yayınlanacak.

        Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.

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        BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

        Kobel, Gross, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Sabitzer, Nmecha, Brandt, Malen, Bynoe-Gittens, Beier

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        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Alphonso Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane

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        BAYERN MÜNİH FARKI!

        İki takım arasında oynanan maçlarda Bayern Münih'in, Borussia Dortmund'a karşı ezici üstünlüğü bulunuyor. Bayern Münih, Borussia Dortmund ile oynadığı son 12 karşılaşmada 10 galibiyet alırken 1'er maçta beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

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        İKİ TAKIMIN SON DURUMU

        Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bavyera ekibi topladığı 29 puanla lider durumda. Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 36 kez sarsarak ligin en golcü takımı olan Bayern Münih, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

        Zirve mücadelesinde Bayern Münih'in 10 puan arkasında kalan Dortmund, 11 haftada topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor. Sarı- siyahlılar, ligde oynadığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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