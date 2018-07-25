Borussia Dortmund - Benfica düellosu

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında Borussia Dortmund ile Benfica, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:05. Borussia Dortmund son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Benfica, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 586. İddaa'da Borussia Dortmund kazanır 1.85, berabere biter 3.30, Benfica kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Borussia Dortmund önceki hafta Benfica mücadelesinde 4-0 kazandı.

Benfica ise Borussia Dortmund maçında 4-0 yenildi.

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