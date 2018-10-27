Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı heyecanı

Borussia Dortmund ve Hertha Berlin, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. 20 puanlı Borussia Dortmund 1. sırada bulunuyor, Hertha Berlin 15 puana sahip ve 6. sırada. Borussia Dortmund son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hertha Berlin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Borussia Dortmund kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.25, Hertha Berlin sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.20, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Borussia Dortmund önceki hafta Stuttgart mücadelesinde 2-1 yenildi.

Hertha Berlin ise Mönchengladbach maçında 2-4 yenildi.

Borussia Dortmund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, aldı. Borussia Dortmund, kendi sahasında 18 gol attı, 5 gol yedi.

Hertha Berlin, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hertha Berlin 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ