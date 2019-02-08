Bu sezon Bundesliga'da en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Borussia Dortmund'da 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadon Sancho hem golleri hem de asistleriyle dikkatleri çekiyor. RB Leipzig de Arsenal'den Emile Smith-Rowe'u kiralarken Almanya'da İngiliz futbolcu sayısı da artmaya başladı. Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc bu durumla ilgili açıklama yaptı ve İngiltere'deki genç yetenek havuzunun, Almanya'dan daha iyi olduğunu söyledi.
Premier Lig ekiplerinin altyapılarının birçok kaliteli genç yetenek yetiştirdiğini vurgulayan Zorc, "Bundan beş ya da 10 yıl öncesine bakarsak İngiliz kulüpleri Alman oyuncuları transfer ederdi. Bunun tamamen parayla ilgili olduğunu biliyoruz. Ancak bugüne bakarsak açıkçası hem eğitim hem de gelişim açısından İngiliz altyapıları oldukça kaliteli durumda" dedi.
İngilizlerin transfer politikasını da yorumlayan Zorc, "İngiliz kulüpleri artık sadece transfere para harcayıp yüksek maaşlarla transferler gerçekleştirmiyor, aynı zamanda gelece de yatırım yapıyor. Altyapılarını gördüğünüzde örneğin Manchcester City'nin akademisine bakın, Almanya'dakilerle bunu kıyaslamak mümkün değil. Çok ama çok daha büyük" ifadelerini kullandı.
Manchester City'yle ilgili konuşmayı sürdüren Zorc "Bu sadece bir iş modeli gibi görünebilir. Manchester City'nin son üç ila beş yıl arasında 150 milyon Euro'luk genç oyuncu satışı yaptığını bir yerde okumuştum. İngilere kulüpleri U17 ya da U19 yaş kategorilerinde sürekli olarak finallere çıkıyor" dedi.
2017 yazında yaklaşık 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Borussia Dortmund'a transfer olan Jadon Sancho bu sezon ligde 20 maçta 6 gol 10 asistlik performans sergiledi. 18 yaşındaki İngiliz futbolcunun sarı-siyahlılarla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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