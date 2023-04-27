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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, kaptan Marco Reus'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Borussia Dortmund ile 2 kez Almanya Kupası kazanan Reus, tüm kulvarlarda attığı 161 golle kulüp rekorunun 16 gol gerisinde.

Reus, sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili, "Şu anda odaklandığımız tek bir hedef var, o da Almanya şampiyonluğu. Hayatımın yarısından fazlasını geçirdiğim kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Benim için hala dünyanın en güzel stadında, dünyanın en iyi taraftarlarının önünde gol atmaktan daha iyi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da bitime beş maç kala bir puan farkla zirvede yer alan Borussia Dortmund, yarın deplasmanda Bochum ile karşılaşacak.