Borussia Dortmund Manchester City maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...
B.DORTMUND MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına sahne olacak Borussia Dortmund Manchester City maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund : Hitz - Can, Akanji, Hummels, Schulz - Delaney, Guerreiro, Bellingham - Reus, Hazard, Haaland.
Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne
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