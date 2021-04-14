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HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiBorussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund City maçı hangi kanalda CANLI yayınlanac
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Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund City maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde kupanın en büyük adaylarından biri olan Manchester City, bu akşam son çeyrek final turu rövanş maçında güçlü Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Kazananın yarı finalde PSG'nin rakibi olacağı Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund City maçı hangi kanalda CANLI yayınlanac

Borussia Dortmund Manchester City maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak...

B.DORTMUND MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına sahne olacak Borussia Dortmund Manchester City maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund : Hitz - Can, Akanji, Hummels, Schulz - Delaney, Guerreiro, Bellingham - Reus, Hazard, Haaland.

Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne

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