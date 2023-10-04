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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Milan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Borussia Dortmund Milan maçı canlı yayın bilgileri - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund Milan maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund Milan maçı canlı yayın bilgileri

        Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dev bir mücadele daha futbolseverlerle buluşacak. Köklü Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında İtalyan devi Milan'ı ağırlayacak. F Grubu 2. hafta mücadelesine sahne olacak karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 17:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:40
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        Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 8 maçla sona erecek. Gecenin 2. seansındaki en dikkat çeken mücadelelerden biri olan zorlu karşılaşmada Borussia Dortmund ile Milan, Almanya'da kozlarını paylaşacak. İşte, merakla beklenen maça dair ayrıntılar...

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        BORUSSIA DORTMUND MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Borussia Dortmund Milan maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak ve zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınla ekranlara gelecek.

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        BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11

        Kobel; Ryerson, Hummels, Schotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Ozcan; Malen, Fullkrug, Adeyemi

        4

        MILAN MUHTEMEL 11

        Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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