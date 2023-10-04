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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 8 maçla sona erecek. Gecenin 2. seansındaki en dikkat çeken mücadelelerden biri olan zorlu karşılaşmada Borussia Dortmund ile Milan, Almanya'da kozlarını paylaşacak. İşte, merakla beklenen maça dair ayrıntılar...