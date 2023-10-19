Kırşehir'de boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu
Kırşehir'de tam bir vahşet yaşandı. Kentte boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı
Kırşehir'de boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri; yaklaşık 120 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheli yakalandı.
KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
İHA'nın haberine göre kentin Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Yaklaşık 120 saat kamera takibi yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ise kimsesizler mezarlığına defnedildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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