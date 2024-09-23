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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boş arazide bulundu! Cinayet soruşturması... | Son dakika haberleri

        Boş arazide bulundu! Cinayet soruşturması...

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 62 yaşındaki Selim Özenç boş arazide ölü olarak bulundu. Savcılık, şüpheli görülen ölüm üzerine soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 01:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 01:14
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        Boş arazide bulundu! Cinayet soruşturması...
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        Kütahya Tavşanlı ilçesi Çukurköy sanayiye yakın arazi de hareketsiz yatan birini görenler polise haber verdi.

        Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Selim Özenç’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcılık incelemesinde Selim Özenç’in ölümü şüpheli görüldü ve soruşturma başlatıldı. Özenç’in cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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