Boş arazide vurulmuş halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Malatya'da boş arazide hareketsiz bulunan şahsın hayatını kaybettiği ve başından vurulduğu belirlendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Binbaşı Sokak içerisinde boş bir arazide hareketsiz şekilde yerde yatan şahsı gören bir sokak sakini, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hayatını kaybeden şahsın başından silahla vurulduğunu tespit etti.

GECE SİLAH SESİ DUYMUŞ

İhbarda bulunan bir sokak sakini, gece 02.00 ile 03.00 aralığında bölgede silah sesi duyduğunu, sabah saatlerinde ise yerde yatan şahsı görüp ilk olarak önemsemediğini, daha sonra şahsın uzun bir süre hareketsiz bir şekilde kaldığını görünce çağrı merkezini aradığını belirtti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde ölü olarak bulunan şahsın Hacı Serkan Ö. (43) olduğu tespit edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler bir adet tabanca buldu. Hayatını kaybeden şahsın çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Hacı Serkan Ö.'nün cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.