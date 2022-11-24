Boşandığı avukatı yaralayan sanığa istenen ceza belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Boşandığı avukatı yaralayan sanığa istenen ceza belli oldu
ABONE OL

Eskişehir'de boşandığı avukat ile araya giren kişiyi yaralayan sanığa istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de, tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile araya giren Furkan S.'yi tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mete Arslanoğlu'na istenen ceza belli oldu. 4 farklı suçtan ceza istenen sanık hakkında ayrıca kasten yaralamanın boşanılan eşe yönelik olması ve vücutta kemik kırılmasının bulunması nedeniyle verilecek cezanın 2 kez yarı oranında, 1 kez de 1 kat artırılması talep edildi

Boşandığı avukatı yaralayan sanığa istenen ceza belli oldu
Boşandığı avukatı yaralayan sanığa istenen ceza belli oldu
0:00 / 0:00
DHA

Eskişehir'de, tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz (34) ile araya giren Furkan S.'yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mete Arslanoğlu (37) hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2.5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu'nu yatıştırmaya çalıştı.

2'SİNİ DE SİLAHLA VURDU

Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.'yi, ardından Durmaz'ı bacağından vurdu. Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mete Arslanoğlu ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

BACAĞINA PLATİN TAKILDI

Merve Gül Durmaz'ın 2 kurşun isabet eden sol bacağında 2, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Operasyona alınan Durmaz'ın bacağına platin takıldı. Durmaz ve Furkan S., tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

HAKİM GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ

Merve Gül Durmaz ve Furkan S.'yi silahla yaralayan Mete Arslanoğlu hakkında Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada mahkeme hakimi, davaya katılan 60 avukatın "Taleplerimizi dinlemeden usulsüz yargılama yapıyorsun" şeklindeki tepkilerinin ardından can güvenliğinin olmadığını belirterek, salondan ayrıldı.

Bir hafta sonra yapılan ikinci duruşmada ise mahkeme, görevsizlik kararı verip, dosyanın "öldürmeye teşebbüs" suçlaması ile ağır ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verdi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DAVA AÇILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği iddianamede tutuklu sanık Mete Arslanoğlu için "kasten yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ile "ruhsatsız tabanca taşıma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca savcılık iddianamede, Arslanoğlu için kasten yaralamanın boşanılan eşe yönelik olması ve vücutta kemik kırılmasının bulunması nedeniyle verilecek cezanın 2 kez yarı oranında, 1 kez de 1 kat artırılmasını istedi. Sanık Arslanoğlu, aralık ayında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2022! En güzel Cumanız Mübarek Olsun mesajları
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları ve sözleri 2022
2023 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı: YKS başvuruları ne zaman alınacak? 2023 TYT, AYT, YDT oturum tarihleri
GÜNDEM ÖSYM açıkladı: YSK başvuruları ne zaman olacak?
TÜGVA Bombacısı hakim karşısında - Güncel son haberler
GÜNDEM TÜGVA Bombacısı hakim karşısında
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman belli olur?
GÜNDEM AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
"Park yeri" tartışmasında öldürüldü - Haberler
GÜNDEM Bina önüne park tartışmasında öldürüldü
Son dakika: Mersin'de sel suları can aldı!
GÜNDEM Mersin'de sel suları can aldı!
Türkiye’de faiz oranları
GÜNDEM Türkiye’de faiz oranları
ÖSYM açıkladı! YKS tarihi belli oldu
GÜNDEM ÖSYM açıkladı! YKS tarihi belli oldu
Ağabeyini tüfekle vurdu
GÜNDEM Ağabeyini tüfekle vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.