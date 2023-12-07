Boşandığı eşinden kaçırdığı oğlunu dilenci yaptı

İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu kaçırarak dilencilik yaptıran, çiçek sattıran vicdansız babaya karşı çaresiz kalan anne, hukuk mücadelesi başlattı.

Özbekistan uyruklu Zeminisa Şarupova, 5 yıl önce üniversite okumak için İstanbul'a geldi.

O arada Yener Çolak ile tanışan Şarupova, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ben şirket kurucusuyum dedi, yabancılara iş veriyoruz dedi. Orada bana cinsel saldırıda bulundu. Ben bunu telafi edeceğim, seninle evleneceğim dedi. Ailemden beni istedi.

SINIR DIŞI ETTİRMEK İSTEDİ

Bir oğulları olduktan sonra eşine şiddet uygulayan alkolik kocasının kendisini sınır dışı ettirmeye çalıştığını, çocuğunu da defalarca kaçırmaya yeltendiğini söyledi.

OĞLUNU KAÇIRDI

2 hafta önce de evini basan eski kocası, kendisini darbettikten sonra 4 yaşındaki çocuğu kaçırdı.