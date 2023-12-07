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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşandığı eşinden kaçırdığı oğlunu dilenci yaptı

        Boşandığı eşinden kaçırdığı oğlunu dilenci yaptı

        Boşandığı eşinin kapısına dayandı, oğlunun annesini darbettikten sonra küçük çocuğu kaçırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 23:51 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:51
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        Bu nasıl baba? Kaçırdığı oğlunu dilenci yaptı
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        İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu kaçırarak dilencilik yaptıran, çiçek sattıran vicdansız babaya karşı çaresiz kalan anne, hukuk mücadelesi başlattı.

        Özbekistan uyruklu Zeminisa Şarupova, 5 yıl önce üniversite okumak için İstanbul'a geldi.

        O arada Yener Çolak ile tanışan Şarupova, yaşadıklarını şöyle anlattı:

        Ben şirket kurucusuyum dedi, yabancılara iş veriyoruz dedi. Orada bana cinsel saldırıda bulundu. Ben bunu telafi edeceğim, seninle evleneceğim dedi. Ailemden beni istedi.

        SINIR DIŞI ETTİRMEK İSTEDİ

        Bir oğulları olduktan sonra eşine şiddet uygulayan alkolik kocasının kendisini sınır dışı ettirmeye çalıştığını, çocuğunu da defalarca kaçırmaya yeltendiğini söyledi.

        OĞLUNU KAÇIRDI

        2 hafta önce de evini basan eski kocası, kendisini darbettikten sonra 4 yaşındaki çocuğu kaçırdı.

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