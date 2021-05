HABERTURK.COM

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, H.E ve İ.B çifti 13 yıllık evlilerdi ve 2 çocukları vardı. Evliliklerinin son zamanlarında İ.B boşanmak istedi. Boşanma davasının ardından pişman olan adam eski eşini iddiaya göre rahatsız etmeye başladı. H.E uzaklaştırma kararı almasına rağmen eski eşi tarafından kesici aletle tehdit edildi. 2 yıl boyunca eski eşi tarafından tehdit ve taciz edilen H.E, tehditler bitti sanmıştı fakat eski eşi ailesiyle yaşadığı eve gelerek kendisinin aşağı inmesini söyledi. İddiaya göre H.E’ye “elimde kezzap var seni öldürücem” diyen adam, H.E ve kendisinin erkek kardeşini arabayla ezdi.

“BENDEN DE ÇOCUKLARIMDAN DA UZAK DURSUN”

“Uzaklaştırmaysa uzaklaştırma, kararsa karar. Korkuyorum sokağa çıkamıyorum. Kaç kere şikayet edildi, bıçakla tehdit etti şikayet ettim ama hiçbir şey yapılmadı. Kendisi 2 yıl önce boşanmak istedi ve boşandı. Bir de seviyorum aşığım diyor bu nasıl sevmek? Defalarca savcılığa gittim. Uzaklaştırma olmasına rağmen geri döndü yine tehdit etti. 8 Martta kapıma geldi bıçak çekti. Bu olayda ise bana seni öldüreceğim elimde kezzap var dedi. Kasten öldürmeye teşebbüs etti. Gözü dönmüş bana seviyorum diyor. İnsan böyle mi sever.” İfadelerini kullandı.