Boşanma aşamasında aile dehşeti: 3 ölü! 0:00 / 0:00

AA

Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ve 2 akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti. Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

3'ÜNÜ VURUP İNTİHARA KALKIŞTI

AA'da yer alan habere göre aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur'un tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.