Kızının yanında eşini katletti! Cani kocanın ifadesi!

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DHA

Antalya'da yaşayan ve bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe (33), bir süre önce Konya´ya geldi.

KIZIYLA YÜRÜYEN EŞİNİ VURDU DHA'da yer alan habere göre Gürpe, dün saat 19.00 sıralarında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde kızıyla birlikte yürüyen 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Ebru Gürpe'ye tabancayla ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Ebru Gürpe kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz Gürpe ise kızını otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebru Gürpe, kurtarılamadı. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'YARALAMA' VE 'HIRSIZLIK'TAN SUÇ KAYDI ÇIKTI 'Yaralama' ve 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, polisi arayıp teslim olacağını belirterek adresi verdi. Polis, Gürpe'yi Topraklık Caddesi'ndeki evinde, suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

CENAZESİ ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ Otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilen Ebru Gürpe'nin cenazesi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine götürüldü.