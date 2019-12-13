Hakan Bulut'un haberine göre olay sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Altın Sokak'ta meydana geldi. Adana'da yaşayan 36 yaşındaki Serdar D. ve eşi 32 yaşındaki Emine D. boşanma aşamasındaydı.
TARTIŞMAYLA BAŞLADI
Genç kadın, Yenice'de yaşayan ailesinin yanında kalmaya başladı. Yenice Mahallesi'ne giden Serdar D., sabah evden çıkan eşiyle yolda tartıştı. Tartışma büyüyünce yanındaki tabancayla eşini başından vuran Serdar D., kendi kafasına dayadığı silahı ateşledi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Emine D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tarsus Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Serdar D.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, suç aleti tabanca ile 6 adet boş kovana el koydu.
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