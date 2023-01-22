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Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Kırşehir’de görev yapan polis memuru Aslı Yılmaz, boşanma davası süren polis eşi tarafından küçük çocuğunun gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü. Eşini vuran polis memuru Hüseyin Yılmaz daha sonra kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Hüseyin Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Yılmaz hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verildiği ve bu karar cuma günü sona erdiği, mahkeme tarafından kararın uzatılmadığı ortaya çıktı

Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti
HABERTURK.COM

Olay Kırşehir’de bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 8 yıllık polis memuru Aslı Yılmaz, Özel Harekat biriminde çalışan eşi Hüseyin Yılmaz ile 8 ay önce anlaşamayınca boşanma davası açtı.

*Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmişti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Bir çocuk annesi Aslı Yılmaz, iddialara gör eşinden tehditler almaya başladı. Bunun üzerine avukatı Büket Gül tarafından mahkemeden uzaklaştırma kararı talep edildi. Mahkeme Hüseyin Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Ve silahına da el konuldu.

KARAR UZATILMADI

Boşanma davası devam ederken, 19 Ocak günü görülen duruşmada Hüseyin Yılmaz hakkında sona eren uzaklaştırma kararı uzatılmadı. Ve Hüseyin Yılmaz için çocuğunu görmek için iletişim kararı verildi.

CUMA GÜNÜ ÇOCUĞUNU ALDI

Bu karar üzerine geçtiğimiz cuma günü çocuğunu alan Hüseyin Yılmaz, çocuğu geri getirmedi. İddialara göre eşini arayarak “Çocuğumla Kayseriye gideceğim barışalım sende gel” dedi. Aslı Yılmaz barışmak istemeyince Hüseyin Yılmaz sinirlendi.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Bugün öğle saatlerinde çocuğunu annesine getiren Hüseyin Yılmaz, eşiyle tartıştı. Silahını çıkartan Hüseyin Yılmaz 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Aslı Yılmaz’a ateş ederek öldürdü. Ardından kafasına sıktı. Olay yerine gelen ambulans tarafından ağır yaralanan Hüseyin Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı

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