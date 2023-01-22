Olay Kırşehir’de bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 8 yıllık polis memuru Aslı Yılmaz, Özel Harekat biriminde çalışan eşi Hüseyin Yılmaz ile 8 ay önce anlaşamayınca boşanma davası açtı.
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UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Bir çocuk annesi Aslı Yılmaz, iddialara gör eşinden tehditler almaya başladı. Bunun üzerine avukatı Büket Gül tarafından mahkemeden uzaklaştırma kararı talep edildi. Mahkeme Hüseyin Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Ve silahına da el konuldu.
KARAR UZATILMADI
Boşanma davası devam ederken, 19 Ocak günü görülen duruşmada Hüseyin Yılmaz hakkında sona eren uzaklaştırma kararı uzatılmadı. Ve Hüseyin Yılmaz için çocuğunu görmek için iletişim kararı verildi.
CUMA GÜNÜ ÇOCUĞUNU ALDI
Bu karar üzerine geçtiğimiz cuma günü çocuğunu alan Hüseyin Yılmaz, çocuğu geri getirmedi. İddialara göre eşini arayarak “Çocuğumla Kayseriye gideceğim barışalım sende gel” dedi. Aslı Yılmaz barışmak istemeyince Hüseyin Yılmaz sinirlendi.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU
Bugün öğle saatlerinde çocuğunu annesine getiren Hüseyin Yılmaz, eşiyle tartıştı. Silahını çıkartan Hüseyin Yılmaz 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Aslı Yılmaz’a ateş ederek öldürdü. Ardından kafasına sıktı. Olay yerine gelen ambulans tarafından ağır yaralanan Hüseyin Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı
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