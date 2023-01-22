En sevdiğiniz renk kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! İşte renklere göre kişilik analizi

HABERTURK.COM

Olay Kırşehir’de bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 8 yıllık polis memuru Aslı Yılmaz, Özel Harekat biriminde çalışan eşi Hüseyin Yılmaz ile 8 ay önce anlaşamayınca boşanma davası açtı. *Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmişti. UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ Bir çocuk annesi Aslı Yılmaz, iddialara gör eşinden tehditler almaya başladı. Bunun üzerine avukatı Büket Gül tarafından mahkemeden uzaklaştırma kararı talep edildi. Mahkeme Hüseyin Yılmaz hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Ve silahına da el konuldu.

KARAR UZATILMADI Boşanma davası devam ederken, 19 Ocak günü görülen duruşmada Hüseyin Yılmaz hakkında sona eren uzaklaştırma kararı uzatılmadı. Ve Hüseyin Yılmaz için çocuğunu görmek için iletişim kararı verildi.