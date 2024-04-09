Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

        Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

        Beylikdüzü'nde bir şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 00:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beylikdüzü'nde bir şahıs, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Murat B.'nin eşini defalarca bıçakladığı, vatandaşların ise şahsı ikna etmeye çalıştığı görüldü.

        Öte yandan, ağır yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İletişim Başkanlığı'ndan iddialara yanıt
        İletişim Başkanlığı'ndan iddialara yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hataylılara seslendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hataylılara seslendi
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
        TFF açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da!
        Devir teslim töreninde tartışma
        Devir teslim töreninde tartışma
        Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması
        Fidan'dan İsrail'e tedbir açıklaması
        YSK'dan Hatay kararı
        YSK'dan Hatay kararı
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Gazze'ye yardımda ilk sırada Türkiye var
        Gazze'ye yardımda ilk sırada Türkiye var
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını indirdi
        UEFA, Fenerbahçe'nin cezasını indirdi
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi