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        Haberler Gündem Güncel Boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarına kurşun yağdırdı! - Gündem haberleri

        Gaziantep'te vahşet! Boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarına kurşun yağdırdı

        Gaziantep'te gece saatlerinde tam bir dehşet yaşandı. Kentte bir cani, boşanma aşamasındaki karısı ile 3'ü çocuğu 4 kişiye kurşun yağdırdı. Kan donduran saldırıda 33 yaşındaki Medine Y. yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişiden 2 çocuğun durumunun ise kritik olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:13
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        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde pompalı tüfekle vurduğu eşini öldüren, 3'ü çocuğu 4 kişiyi yaralayan baba intihar etti.

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        AA'da yer alan habere göre Ali Y. (38), evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T'ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.

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        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Eve gelen sağlık ekipleri, Medine Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yaralı halde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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        İKİ ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

        Olaydan sonra kaçan Ali Y'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Kanalıcı Camisi avlusunda aynı silahla intihar etmiş halde buldu.

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        Çocuklardan A.V.Y. ile İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        #haberler
        #gaziantep
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