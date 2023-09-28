Gaziantep'te vahşet! Boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarına kurşun yağdırdı
Gaziantep'te gece saatlerinde tam bir dehşet yaşandı. Kentte bir cani, boşanma aşamasındaki karısı ile 3'ü çocuğu 4 kişiye kurşun yağdırdı. Kan donduran saldırıda 33 yaşındaki Medine Y. yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişiden 2 çocuğun durumunun ise kritik olduğu kaydedildi
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde pompalı tüfekle vurduğu eşini öldüren, 3'ü çocuğu 4 kişiyi yaralayan baba intihar etti.
AA'da yer alan habere göre Ali Y. (38), evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T'ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Eve gelen sağlık ekipleri, Medine Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yaralı halde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İKİ ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK
Olaydan sonra kaçan Ali Y'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Kanalıcı Camisi avlusunda aynı silahla intihar etmiş halde buldu.