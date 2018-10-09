SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Tehdit mesajlarını savcılığa verdi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Bu hale geldi, kurtulamıyor...

Boşanma davası açtı, koruma karar aldırdı yine de şiddetten kurtulamadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, boşanma davası açıp, evi terk etmesine rağmen her defasında kendisini bulup şiddet uyguladığı iddiasıyla koruma tedbiri kararı aldırdığı, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü eşi Salih A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Kezban Çelik A., "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililerden yardım istedi. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Salih A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

09.10.2018 - 15:51 | Güncelleme: DHA

İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi Kezban Çelik A., 2017 yılı Ocak ayında ilk eşinden boşandı. Genç kadın, 7 ay sonra hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı olan Salih A. ile tanışıp, ikinci evliliğini yaptı. Evlenmelerinden bir ay sonra eşi Salih A.'nın kıskançlık ve çeşitli bahaneler öne sürerek kendisini dövdüğünü ileri süren Kezban Çelik A., sığınma evine gitti. DHA'nın haberine göre, bir gece sığınma evinde kalan Kezban Çelik A., eşi belki düzelir diye evine döndü, ancak yine şiddete maruz kaldı. Şiddetinin artarak devam etmesi üzerine Kezban Çelik A., uyuşturucu kullandığını öğrendiği eşine geçen mayıs ayında Aydın Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Bir kuruyemiş fabrikasında işçi olarak çalışan Kezban Çelik A., ardından 7 ve 12 yaşındaki iki çocuğunu da yanına alarak evden ayrıldı. Ev kiralayan Kezban Çelik A., annesini de kendisi işte iken çocuklarına bakması için yanına aldı. Salih A., boşanma davaları olmasına rağmen peşini bırakmadığı genç kadının yeni evini bulup, iddiaya göre burada da dövmeyi sürdürdü. Bunun üzerine Kezban Çelik A., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle çeşitli tarihlerde 4 kez polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAKLAŞMAMA KARARI ALDIRDI

Bunun üzerine Salih A. hakkında, geçen 27 Ağustos'ta boşanma davaları süren eşine yaklaşmama kararı verildi. Ancak, bu karara rağmen eşine şiddet uygulamayı sürdürdü. Son olarak geçen 30 Eylül'de Kezban Çelik A., eşi tarafından öldüresiye dövüldü. Sol gözü ve kolu başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde gelen yumruk, tekme ve sopa darbeleri ile yaralanan genç kadın, baygın halde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılıp, 20 gün iş göremez raporu verilen Kezban Çelik A.'nın şikayetçi olması üzerine, Salih A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Salih A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR DA KORKUYOR

Can güvenliği olmadığını belirten Kezban Çelik A., "Eşimden şiddet görüyordum. Bir gün evde kapıyı üzerime kilitledi. Kendisi işe gitmek için evden çıktığında, kaçıp canınımı kurtardım. Uykuda sayıkladığım için bile beni dövdüğü oluyordu. Daha sonra kaç ev değiştirdiysem peşimi bırakmadı. Bulup, şiddetini sürdürdü. Defalarca kez şikayetçi oldum. Ancak, her defasında gerek polisten gerekse adliyede serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı, sabıkalı bir kişi nasıl oluyor da koruma tedbiri kararı olmasına rağmen serbest kalabiliyor? Çocuklarımın ve ailemin can güvenliği yok. Sürekli korku içerisindeyiz. Sokağa her çıktığımda sürekli ensemde arkamda birisi varmış gibi hissediyor, uyurken sürekli kabuslar görüyorum. Eve tırmanıyormuş gibi korkular yaşıyorum. Çocuklarım da okula gidip gelmekte sürekli sıkıntı yaşıyorlar. Çocuklar üvey babaları olmasa bile sokakta gördükleri insanları o zannederek korkuyorlar. Elimden geldiği kadar çocuklarımı korumaya çalışıyorum ama bu yeterli olmuyor. Devletin çocuklarıma ve bana yardım elini uzatmasını istiyorum" dedi.

TEHDİT MESAJLARINI SAVCILIĞA VERDİ

Eşini tehdit mesajları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu da belirten Kezban Çelik A. "Beni mahvettiniz. Benden ayrıldın, hayatını yaşıyorsun. Çocuklarını yanına aldın, ailenle yaşıyorsun. Ben tek başıma kaldım. Bu böyle bitemez ve bitmeyecek. Ya benimsin ya da toprakta olacaksın. Benim olmadıysan kimsenin olmayacaksın' yazılı tehdit mesajı gönderiyor. Çocuklarıma ağza alınmayacak küfürler ediyor. Birçok tehdit mesajı var hepsini savcılığa bildirdim" diye konuştu.

SOPAYLA DÖVÜYOR

Kızını yalnız bırakmayarak yanında kalan anne Zülfiye Ç., "Kızım, devamlı boşanma davaları süren eşinden şiddet görüyor. Kapıdan dışarıya çıkamaz oldu. Kızımı darp ederken, 'Ananı da babanı da öldüreceğim' diye tehdit ediyor. İki çocuğuyla birlikte evde mağdur kaldı. Benim yanımda bile kızıma şiddet uyguladı. Kızımla evlendikten sonra sürekli bir sopayı kapının arkasında bekletiyordu" dedi.

Salih A.'nın hakkındaki şikayetler sonrasında gerek polis ve gerekse savcılıkta verdiği ifadelerde, alkol ve uyuşturucu madde kullandığı için yaşananları hatırlamadığını belirtip, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    bu ülkede kadın olmak çok zor...
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X