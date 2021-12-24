Boşanma davasından çıktı, kayınço kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma davası için Kartal Anadolu Adliyesi’ne gelen Özkan Ö., adliyeden çıktığı sırada karısının kardeşi olan Alican Ö. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Yaralanan Özkan Ö. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bulunan ve saçmaların isabet etmesi sonucu ayağından hafif şekilde yaralanan şüpheli Alican Ö.'nün babası Ali Ö. de hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından şüpheli Alican Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, ablası Burcu T. ile boşanma aşamasında olan Özkan Ö.'yü pompalı tüfekle vurduğunu itiraf etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.