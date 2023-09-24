Haberler Magazin Boşanma iddialarıyla gündemdeydiler! Bengü’den fotoğraflı yanıt geldi!

Boşanma iddialarıyla gündemdeydiler! Bengü'den fotoğraflı yanıt geldi! Selim Selimoğlu'nun 5 yıl önce evlendiği şarkıcı Bengü'yü Instagram'dan takipten çıkarması çiftin evliliğinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili Bengü'den fotoğraflı yanıt geldi. Habertürk Giriş: 24.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:55 facebook

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Perşembe akşamı verdiği konserde "Ağla Kalbim" şarkısını binlerce kişiden duyan ve duygusal anlar yaşayan Bengü'nün evliliğiyle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Selim Selimoğlu'nun eşini sosyal medyada takipten çıkarması, evliliklerinde sorun olduğu şeklindeki söylentileri güçlendirdi.

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Ortaya çıkan iddiaların ardından Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Bengü, bu iddialara yanıt vermek için sosyal medya hesabından eşini paylaşarak, evliliklerinde herhangi bir kriz olmadığını gösterdi.