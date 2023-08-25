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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da boşanmak isteyen iki çocuk annesi eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı! - Güncel haberler

        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!

        İstanbul'da, boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi Gamze P., eşinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan kadın ağır yaralanırken, saldırgan koca İmdat P.'nin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan İmdat P.'nin daha önceden de 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:36
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        Boşanmak istedi! Cani koca başından vurdu!
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        İstanbul'da olay, Küçükçekmece'de, dün saat 12.20 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi.

        ABLASININ EVİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Gamze P., ablasının evine geldi.

        TARTIŞMA ÇIKTI SİLAHINA SARILDI

        Ablasının işte olduğu sırada kocası İmdat P. eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki tabanca ile eşi Gamze P.'ye ateş etti.

        BAŞINDAN VURULDU HASTANEYE KALDIRILDI

        Başından vurulan kadın ağır yaralanırken İmdat P., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gamze P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Gamze P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis İmdat P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        İMDAT P.'NİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        İmdat P.'nin eşini vurduktan sonra binada koşarak çıktığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Gamze P.'ye yardım eden komşusu Nesimi İnci, "Biz çalışırken bir silah sesi geldi. Baktık, kocası kadını vurmuş, aşağı doğru kaçmış. Yıllardır tanıdığım komşumun kız kardeşi. Ablasının söylediğine göre anlaşmalı boşanacaklarmış zaten. Ambulansa alınırken yaşıyordu ama sonrasını bilmiyorum. Ablasını hastaneye ben götürdüm" dedi.

        KAÇAN KOCA YAKALANDI

        Gamze P.'nin hayati tehlikesi devam ederken, İmdat P. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İmdat P.'nin daha önceden de 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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        #istanbul
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