HABERTURK.COM

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Bosch, yüz maskelerinin tam otomatik üretimi konusunda çalışmalara başladı. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, Stuttgart-Feuerbach’daki Bosch fabrikasında ilk özel yüz maskesi üretim hattını açtı. Denner, “Koronavirüs bütün toplumu ilgilendiren bir mücadele. Çalışanlarımızı kendi ürettiğimiz maskelerle donatarak, piyasadaki arz durumunu azaltmaya yardımcı oluyoruz. Operasyonlarımızı güvenli bir şekilde sürdürürken çalışanlarımızı korumamızı sağlayacak temelleri atıyoruz” dedi.

Haziran sonuna kadar sürecek olan koordinasyonlu bir üretimi arttırma sürecinin ardından şirket, dünyanın dört farklı köşesindeki beş ayrı üretim hattında, günde yarım milyondan fazla maske üretmeye başlayacak. Hatlar, Bosch’un özel amaçlı makine üretimi birimi tarafından tasarlandı. Bosch, özel üretim hattının planlarını diğer şirketlere ücretsiz olarak sunmayı planlıyor. Bosch, tasarım hattının planları için şimdiden 30’dan fazla şirketten teklif aldı.

PRODÜKSİYON HATTI TASARLANIYOR

Bosch’un özel amaçlı makine üretimi birimi tarafından sadece birkaç haftada üretilen tek tip, tam otomatik maske üretim hatları, birkaç farklı şirket tesisinde kurulmaya başladı. Stuttgart-Feuerbach’daki Endüstri 4.0 ana fabrikasında planlanan iki hattın yanı sıra; Naganathapura, Hindistan ve Juárez, Meksika’daki Bosch tesislerinde de ilerleyen haftalar boyunca maske üretimi arttırılacak. Erbach, Almanya’daki Rexroth tesisi de üretim ağını tamamlayacak. Haziran sonuna kadar, beş hattın üretim kapasitesinin ayda on milyon maskeyi geçmesi planlanıyor.

Bosch'tan yapılan açıklamada, Avrupa DIN EN 14683 standardına uyum sağlayan I ve II tipi cerrahi maskeler üretilecek ve bu maskeler dünya çapında sayıları 400.000’i aşan çalışanlarını korumak için kullanılacak. Bosch, talep olduğu ve üretilen maskeler ülke standartlarına uyduğu sürece ekstra maske üretim kapasitesini üçüncü partilere sunmayı da planlıyor.

Ayrıca Bosch, hatların tasarımlarını, teknik çizimlerini ve montaj talimatlarının yanı sıra maskelerin nasıl paketlendiği ve dağıtıldığı hakkında bilgileri diğer şirketlere ücretsiz olarak sunmayı da planlıyor.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Özel üretim hattımız, bizi daha bağımsız kılıyor; çünkü maskeler direkt ihtiyaç olan tesislerde üretilebiliyor” diyerek sistemin avantajlarını anlatıyor. Bosch’un özel amaçlı makine üretimi birimi, ilgilenen şirketler için uzman tavsiyesi ve talep üzerine kullanıma hazır sistemler sunuyor. Bosch yönetim kurulunun endüstriyel teknoloji sorumlusu Rolf Najork, “Bosch koronavirüse geliştirdiği teknolojilerle yanıt veriyor. Yenilikçi gücümüz ve kapsamlı üretim uzmanlığımız ile katkıda bulunuyoruz” dedi.