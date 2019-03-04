Bosna Hersek AB'den 'aday ülke' statüsü bekliyor

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, yakın zamanda Avrupa Birliği'nden (AB) "aday ülke" statüsü almayı umduklarını ifade etti.
Brüksel'de AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşen Dodik, "aday ülke" statüsü için ön koşul olan Soru Kitapçığı'ndaki ek cevapları AB yetkililerine teslim etti.
Dodik, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı etnik grupların bir arada yaşadığı Bosna Hersek'in AB'ye üyelik yolunda ilerlemeye devam ettiğini belirterek "Cevabı olmayan bazı sorular da var ama aslında bu da bir cevaptır." dedi.
Bosnasna Hersek'te 7 Ekim 2018'de yapılan genel seçimin ardından hükümetin en kısa sürede kurulacağını söyleyen Dodik, yakın zamanda AB'den "aday ülke" statüsü almayı umduklarını dile getirdi.
Dodik, Bosna Hersek'in devlet yapısına saygı duyan AB yetkililerine teşekkür ederek "AB, Bosna Hersek'in kendi dinamiğine sahip olmasını istiyor. Bu bağlamda, hükümetin kurulması önceliklerimiz arasında." ifadelerini kullandı.
"HEM MOSKOVA'DA HEM DE BRÜKSEL'DE DOSTLARIMIZ VAR"
Bir soru üzerine "hem Moskova'da hem de Brüksel'de gerçek dostları bulunduğunu" söyleyen Dodik, "Hem küresel anlamda hem de bölgesel anlamda herkesle iyi ilişkilere sahip olması gereken bir halkı ve ülkeyi temsil ediyorum." dedi.
Dodik, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) ayrılmasına ilişkin bir soruya ise "Şu an RS'deki hiç kimse ayrılma ya da başka bir konu üzerinde çalışmıyor. Bana göre Bosna Hersek, Dayton Anlaşması prensiplerine dönmeli ve AB üyesi olmalıdır." yanıtını verdi.
Hahn ise ek cevapların teslim alınmasının ardından AB'nin Bosna Hersek hakkında rapor hazırlayacağını, Bosna Hersek'in AB üyelik yolunda önemli reformları uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Hahn, ay sonunda Bosna Hersek'i ziyaret edeceğini de açıkladı.
BOSNA HERSEK'İN AB'YE ÜYELİK SÜRECİ
Bosna Hersek'in Şubat 2016'da AB üyeliği için yaptığı resmi başvuru, aynı yılın eylül ayında kabul edilmişti. "Aday ülke" statüsü almak için ön koşul olan AB Soru Kitapçığı ise Aralık 2016'da Bosna Hersekli yetkililere teslim edilmişti.
Soru kitapçığındaki 23 soruya cevap veremeyen Bosna Hersek, yakın zamanda "aday ülke" statüsü almayı bekliyor.
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