Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dodik ile Konsey üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ortak altyapı projeleri başta olmak üzere iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü vurgulanan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALES başvuru sınav ücreti ne kadar? ALES başvuru nasıl yapılır ve son gün ne zaman? ALES 2021 başvuru tarihi
GÜNDEMALES başvurusu nasıl yapılır?
Jandarma astsubay alımı 2021 başvuru tarihi: Jandarma astsubay alımı şartları ve kılavuzu
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı
16 Mart AYEDAŞ, BEDAŞ Elektrik kesintisi sorgula! Elektrik kesintisi İstanbul
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ AÇIKLADI! 16 Mart İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul son dakika su kesintisi duyuruları
YETER ARTIK! Son dakika: İki çocuğun önünde karısını öldürüp intihar etti
GÜNDEMİki çocuğun önünde vahşet!
Market çalışma saatleri değişti mi? 16 Mart marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
GÜNDEMMarket saatleri değişti
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri ne? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
ESNAF DONDU! Esenler'de garip hırsızlık! "Sezonu erken bitirdik"
GÜNDEMEsenler'de dondurma hırsızlığı!
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 İlkatama öğretmenlik başvuru ekranı
GÜNDEMSözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Botoks faciası... Son dakika: Genç kadının öldüğü olayda flaş gelişme - VİDEO
GÜNDEMBotoks sonrası ölümde flaş gelişme!