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Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt oldu

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkenin geleceği için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.

Bosna Hersek'in yeni Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt oldu
Bosna Hersek'in yeni barış elçisi
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AA

Görevine dün başlayan Schmidt için başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR) binasında tören düzenlendi.

Schmidt, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'e yardım etmek ve barışı sürdürmek için yeni görevinde sorumluluk duygusu ile hareket edeceğini ifade ederek, "İmkansız olan şeyler için söz vermek istemem ancak Bosna Hersek'in geleceği için tüm gücümle çalışacağım." dedi.

Bosna Hersek'in güçlenmesinin en önemli hedef olduğunu vurgulayan Schmidt, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda ilerlemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Schmidt, eski Yüksek Temsilci Valentin Inzko'nun 23 Temmuz'da çıkarttığı "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa"yı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Yüksek Temsilci görevini 12 yıldır yürüten Inzko da Schmidt'in Bosna Hersek'in insanları ve çıkarları için son derece iyi çalışacağına inandığını söyledi.

Bu akşam onuruna düzenlenecek resepsiyona katılacak olan Schmidt'in yarın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

BOSNA HERSEK YÜKSEK TEMSİLCİLİĞİ NEDİR?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisi (OHR), uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor da sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

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