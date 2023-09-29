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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Bosna Hersek Milli Takımı'nın yeni hocası Savo Milosevic oldu - Futbol Haberleri

        Bosna Hersek Milli Takımı'nın yeni hocası Savo Milosevic oldu

        Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine 50 yaşındaki Savo Milosevic getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:06
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        Bosna Hersek'in yeni hocası Milosevic
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        Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantı sonrası Milosevic'in teknik direktörlüğe getirilmesine karar verdi.

        Milosevic, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde J Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek'in turnuvaya katılacağına inandığını belirtti.

        Şampiyonaya katılabilmek için yeterli kadro kalitesine sahip olduklarını aktaran Savo Milosevic, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu bildiklerini, ancak başarılı olmak için yeterli zamanları olduğunu ve çalışmalara başladıklarını kaydetti.

        Futbolculuk kariyerinde altyapısından yetiştiği Partizan'ın yanı sıra Aston Villa, Real Zaragoza, Parma, Espanyol, Celta Vigo, Osasuna ve Rubin Kazan'da forma giyen Milosevic, Sırbistan Milli Takımı'nda da 102 kez görev almıştı.

        Teknik direktörlük kariyerinde ise Partizan ve Olimpija Ljubljana takımlarını çalıştıran Milosevic, bir dönem Karadağ Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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