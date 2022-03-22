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Haberler Dünya Bosna Hersek Sırp askeri mahkum etti
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Bosna Hersek'te eski Sırp askere, savaş suçundan 35 yıl hapis cezası verildi

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkede 1992-1995 arasında yaşanan savaşta "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Predrag Bastah'ı 35 yıl hapse mahkum etti.

Bosna Hersek Sırp askeri mahkum etti
Bosna Hersek Sırp askeri mahkum etti
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AA

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Bastah'ın Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olarak 1992'de Vlasenica bölgesinde Boşnak sivillere yönelik cinayet, alıkoyma ve işkence suçlarına karıştığı belirtildi.

Açıklamada Bastah'ın, Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından Vlasenica bölgesinde kurulan Susica toplama ve gözaltı kampında 34 Boşnak sivilin öldürülmesine karışma suçuyla suçlandığı ifade edildi.

İddianamede Bastah'ın, kurbanları, Susica toplama kampından otobüslerle öldürüldükleri yere doğru yönlendirdiği de yer aldı.

Yazılı açıklamada, Bastah'ın "savaş suçu" ve "insanlığa karşı işlenen suçlar" maddesinde bağlı olarak cezasının onandığı ve toplam 35 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

Bastah, 4 Şubat 2010'da da insanlığa karşı suçlardan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

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