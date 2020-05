Bosna Hersek'te kafe ve restoranlar açıldı - SARAYBOSNA

AA

Avusturya'da Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle kapatılan Avusturya-Almanya sınırı 15 Haziran'dan itibaren tamamen açılacak. Kovid-19 nedeniyle yoğun kontrollerin yapıldığı sınırda 15 Mayıs Cuma gününden itibaren de kontroller seyrekleştirilecek.Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yeniden başlayabilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, 29 Mayıs'a kadar bu alanda önemli adımların atılacağını, küçük ve orta ölçekli tiyatroların yeniden açılacağını söyledi.Avusturya'daki can kaybı 624'e, vaka sayısı ise 15 bin 997'ye çıktı.Çekya'da da 1. ve 2. futbol ligleri yeniden başlayacak.Çekya Futbol Federasyonuna (LFA) bağlı 32 kulübün temsilcileri, salgın nedeniyle ara verilen müsabakalara yaklaşık 2 ay sonra 23 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatılmasını kararlaştırdı.Ayrıca, salgın nedeniyle durdurulan Çekya ile Almanya arasındaki otobüs seferlerine de yeniden başlandı.Ülkede vaka sayısı 8 bin 223'e, virüs kaynaklı can kaybı da 284'e ulaştı.- Macaristan ile Avusturya arasındaki iki sınır kapısı açıldıMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avusturya makamlarıyla yapılan uzun görüşmeler sonucu, iki ülke arasındaki iki sınır kapısının açılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.Szijjarto, bugünden itibaren Alsoszölnök-Neumarkt kapısında 07.00-19.00, Janossomorja-Andau'da kapısında ise 05.00-21.00 saatlerinde geçişlere izin verileceğini açıkladı.Macaristan'daki vaka sayısı 3 bin 341'e, can kaybı ise 430'a çıktı.- Bosna Hersek'te kafe ve restoranlar açıldıBosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federeasyonu'nda (FBIH) bugünden itibaren kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Salgın tedbirlerine uymak zorunda olan işletmeler, masalarını da sosyal mesafeye göre yeniden düzenledi.Yaklaşık 2 ay sonra yeniden açılan kafe ve restoranlara, halk da yoğun ilgi gösterdi.Ülkedeki diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise kafe ve restoranlar hafta başında açılmıştı.Bu arada, daha önce yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmasına izin verilen Bosna Hersek'te, bugünden itibaren sabah, akşam, yatsı ve teravih namazlarının da camilerde cemaatle kılınmasına izin verildi.Slovenya'da toplu taşıma araçları yeniden faaliyete başlarken, yolculara maske takma zorunluluğu getirildi.- Karadağ'da salgın tedbirlerine uymayan piskopos gözaltına alındıKaradağ'da dün akşam yapılan geleneksel ayini ve yürüyüşü düzenleyenlerden Budva-Niksic Piskoposu Joanikije ile 7 papaz, salgın tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet göstermedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin açık alanlarda toplanma yasağına uymadıkları ve 72 saat gözaltında tutulacakları bildirildi.Karadağ Meclis Başkanı Ivan Brajovic, halkın sağlığını tehlikeye atacak faaliyetlere izin vermeyeceğini belirtirken, piskopos ve papazların gözaltına alınmasına tepki gösteren çok sayıda insan araçlarıyla bazı yolları kapatarak kararı protesto etti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej de din görevlilerinin gözaltına alınmasını eleştirdi.Bu arada, Karadağ'da 15 Mayıs'tan itibaren restoran, kafe, bar, alışveriş merkezleri ve plajların yeniden açılmasına, kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ve şehirler arası ulaşımın yeniden başlamasına karar verildi.