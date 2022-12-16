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Bosna Hersek'te hükümet kurulması için koalisyon anlaşması imzalandı

2 Ekim'de genel seçimlerin yapıldığı Bosna Hersek'te, hükümet kurmanın yolunu açan koalisyon anlaşması imzalandı

Bosna Hersek'te koalisyon anlaşması imzalandı
AA

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan genel seçimin ardından devlet düzeyinde kurulacak hükümetin önünü açan koalisyon anlaşması başkent Saraybosna'da imzalandı.

AA'nın haberine göre; Hırvat Demokratik Birliği (HDZ), Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) ve Saraybosna merkezli muhalefet partilerinden oluşan "Sekizli" ittifak arasında imzalanan anlaşma sonrasında Bosna Hersek'te en kısa sürede hükûmetin kurulacağı ifade edildi.

HDZ Bosna Hersek Genel Başkanı Dragan Covic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin oluşumu için çalışacaklarını ifade ederek "Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü aldığımız zaman önemli bir gelişme olacağına söz vermiştik. Bunu başardık." dedi.

SNSD lideri ve Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de ülkede ilk kez bu kadar hızlı bir anlaşma sağlandığını söyleyerek "Bir an önce hükûmetin kurulup ciddi konuları ele alması lazım. İlk kez herkes ileriye gitmemiz gerektiğine hemfikir oldu." diye konuştu.

"Sekizli" ittifak adına açıklamada bulunan Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Nermin Niksic ise farklılıkları benimseyip işbirliği içerisinde çalışmaya karar verdiklerini kaydetti.

Bu arada, daha önce yapılan koalisyon görüşmelerinde, HDZ'den Borjana Kristo'nun Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı, Nermin Niksic'in ise Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı olması yönünde uzlaşı sağlandığı duyurulmuştu.

Son seçimlerin akabinde Bosna Hersek'te hükûmet 14 ay sonra kurulabilmişti.

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