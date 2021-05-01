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Bosna Hersek'te Metal Sanayicileri Sendikası protesto gösterisi düzenledi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Metal Sanayicileri Sendikası, işçilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacak öncelikli gruplardan sayılmamasını protesto etti.

Bosna Hersek'te Metal Sanayicileri Sendikası protesto gösterisi düzenledi
AA

Kovid-19'a karşı aşılanacak öncelikli gruplar arasında yer almayı ve daha yüksek maaşlarla çalıştırılmayı talep eden onlarca gösterici, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) hükümet binası önünde toplandı.

Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda eylül ayında daha büyük bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini bildiren göstericiler, ellerinde "İşçiler öncelikli aşı grubunda yer almalı", "Sanayi işçileri uzaktan çalışamaz", "Yaşam mücadelesi vermek değil, yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

FBIH Metal Sanayicileri Sendika Başkanı Bajro Melez, yaptığı basın açıklamasında, gösteriye katılan 78 işçinin, farklı sanayi kollarında çalışan 70 binden fazla işçiyi temsil ettiğini söyledi.

Yetkili makamlardan sanayi işçilerini ziyaret edip çalışma şartlarını yerinde gözlemlemelerini istediklerini kaydeden Melez, "Taleplerimiz 30 gün içinde yerine getirilmezse tüm sanayi sendikaları ile eylül ayında yüz bin işçinin katılımıyla büyük bir protesto düzenleyeceğiz." dedi.

Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliği Başkanı Mevludin Bektic de işçi haklarına yönelik mücadelenin asla son bulmadığını ifade etti.

Gösteriye katılan işçilerden Keno Polutan ise 36 yıldır metal işçisi olarak çalıştığını belirterek işçilerin her zamankinden zor şartlarda çalıştığına dikkati çekti.

İşçi Mirza Pobric de protestoya salgın nedeniyle daha az işçinin katıldığını ifade ederek "Üretimde çalışan işçiler salgın boyunca aralıksız çalıştı. Sağlık çalışanları ve yaşlılarla birlikte bizim de öncelikli aşı grubunda yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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