Bosna Hersek'te pazar günü genel seçim yapılacak

Karmaşık bir siyasi yapıya sahip Bosna Hersek'te, devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere, iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da oy kullanacak.

Devletin en üst mevkisi Devlet Başkanlığı Konseyini oluşturan Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeler için yapılacak seçimde, 9 aday yarışıyor.

Seçim yasaklarının başlamasından önce Bosna Hersek'te adaylar, zamanlarını seçmenlerine ayırdı.

İzetbegovic ve Becirovic rekabeti

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesinin belirlenmesi için Boşnakların en büyük siyasi partisi Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) adayı bir kez daha Bakir İzetbegovic oldu. İzetbegovic, 2018 seçimlerinde yasal olarak aday olamadığı için SDA, mevcut Boşnak üye Sefik Dzaferovic'i aday göstererek seçimden galibiyetle ayrılmıştı.

İzetbegovic, 4 yıllık aranın ardından yeniden aday olurken devlet televizyonları dışında hiçbir yerde açıklama vermemesiyle dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 6 Eylül'de başkent Saraybosna'ya yaptığı ziyarette, İzetbegovic'e destek verdiğini ifade etmişti.

İzetbegovic'in rakibi, 11 partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Denis Becirovic olurken İzetbegovic'in katılmadığı özel televizyon yayınını terk etmesi üzerine, eleştiri oklarını üzerine topladı.

Boşnak üyelik için yarışan 3'üncü aday "Devlet" isimli koalisyondan Mirsad Hadzikadic olmasına rağmen yarışın İzetbegovic ve Becirovic arasında olacağı öngörülüyor.

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