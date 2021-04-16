Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları unutulmadı

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde katılımın düşük tutulduğu törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile kurbanların yakınları katıldı. Törene katılanlar kurbanlar için yapılan anıta çiçek bırakıp dua etti.