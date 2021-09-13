Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Film Festivali belgesel yapımcılarına destek olmaya hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Film Festivali belgesel yapımcılarına destek olmaya hazırlanıyor

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali (AJB DOC) kapsamında dünya genelinde belgesel filmlerin yapımını destekleyen "AJB DOC'ta AJD Endüstri Günleri" platformunun tanıtımı yapıldı.

Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Film Festivali belgesel yapımcılarına destek olmaya hazırlanıyor
AA

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalde 2022'de hayata geçirilmesi planlanan ve Al Jazeera Belgesel ve Al Jazeera Balkanlar iş birliğinde yapılacak "AJB DOC'ta AJD Endüstri Günleri" platformunda belgesel yapımcılarına filmleri için yapım, dağıtım ve gösterim imkanları sunulacak.

Al Jazeera Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz, başkent Saraybosna'da düzenlenen basın toplantısında, gelecek yıl başlayacak projenin Balkanlar'da belgesel yapımında bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Al Jazeera Belgesel Kanalı Program Planlama Müdürü Adel Ksiksi de 2022'de önemli belgesel yapımcılarının Bosna Hersek'e geleceğini ifade ederek, "Amacımız Güneydoğu Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki belgesel yapımcılarına destek olmak." dedi.

Al Jazeera Balkanlar Müdürü Tarik Djodic ise dört yıldır devam eden AJB DOC'un belgesel yapımcılığında oldukça önemli rol oynadığını belirtti.

AJB DOC Müdürü Edhem Foco, belgesel yapımcılığının desteklenmesiyle AJB DOC'un çok daha başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Kurulan bu platform uzun süredir belgesel yapımcılığıyla ilgilenen ancak filmleri için imkan bulamayanlar için bir fırsat olacak." diye konuştu.

"AJB DOC'ta AJD Endüstri Günleri" kapsamında "Ana Saha", "Devam Eden Çalışmalar" ve "Balkan Yıldızları" isimli üç programın oluşturulması ve programa katılan yapımların ödüllendirilmesi planlanıyor.

Bosna Hersek'te 10-14 Eylül'de AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 11'i yarışma kategorisinde olmak üzere 23 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu yıl "Challenge" (Zorluk) sloganıyla düzenlenen festivalde 6 belgeselin dünya prömiyeri, 8 belgeselin bölgesel prömiyeri, 3 belgeselin ise özel gösterimi gerçekleştirilirken izleyiciler, sinema salonlarının yanı sıra AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden de kaydolmadan, diledikleri belgeseli ücretsiz izleyebiliyor.

AJB DOC'un yarışma kısmında ise "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etmek amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa'da 1 Mayıs eylemlerinde göstericilere şiddet uygulayan eski koruma yargılanıyor
DÜNYA Polis kılığına girmişti: Macron'un koruması ...
SON DAKİKA: Yunanistan'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugünden itibaren yeni tedbirler uygulanıyor
DÜNYA Yunanistan'da yeni koronavirüs tedbirleri
UNICEF: Yemen'de bir yıl içinde 17 binden fazla göçmen aileye hayat kurtarıcı yardım sağlandı
DÜNYA Yemen'de 17 binden fazla göçmen aileye hayat ...
Nijerya'da bir günde üç olay: Askerî üsse düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi öldü
DÜNYA Nijerya'da kaos!
SON DAKİKA: Taliban'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund ilk kez kamera karşısında!
DÜNYA Taliban lideri ilk kez kamera karşısında!
Sahadaki gerçekler: "Son üç hafta içinde kadınlar kademeli olarak kamusal alandan dışlandı"
DÜNYA BM: Taliban "verdiği sözleri" tutmadı
SON DAKİKA: ABD'de tribünde asılı kalan kediyi taraftarlar kurtardı
DÜNYA Kedi tribünde asılı kaldı, taraftarlar kurtardı!
SON DAKİKA: Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi: 7 saat sürdü!
DÜNYA Astronotların uzay yürüyüşü 7 saat sürdü!
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı dava 3 ay aradan sonra yeniden başladı
DÜNYA Netanyahu'nun davası yeniden başladı
SON DAKİKA: Hindistan'da 4 katlı bina çöktü
DÜNYA Hindistan'da 4 katlı bina çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.