Bosna Hersek'teki Uluslararası Belgesel Film Festivali belgesel yapımcılarına destek olmaya hazırlanıyor

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalde 2022'de hayata geçirilmesi planlanan ve Al Jazeera Belgesel ve Al Jazeera Balkanlar iş birliğinde yapılacak "AJB DOC'ta AJD Endüstri Günleri" platformunda belgesel yapımcılarına filmleri için yapım, dağıtım ve gösterim imkanları sunulacak.

Al Jazeera Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz, başkent Saraybosna'da düzenlenen basın toplantısında, gelecek yıl başlayacak projenin Balkanlar'da belgesel yapımında bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Al Jazeera Belgesel Kanalı Program Planlama Müdürü Adel Ksiksi de 2022'de önemli belgesel yapımcılarının Bosna Hersek'e geleceğini ifade ederek, "Amacımız Güneydoğu Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki belgesel yapımcılarına destek olmak." dedi.

Al Jazeera Balkanlar Müdürü Tarik Djodic ise dört yıldır devam eden AJB DOC'un belgesel yapımcılığında oldukça önemli rol oynadığını belirtti.

AJB DOC Müdürü Edhem Foco, belgesel yapımcılığının desteklenmesiyle AJB DOC'un çok daha başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Kurulan bu platform uzun süredir belgesel yapımcılığıyla ilgilenen ancak filmleri için imkan bulamayanlar için bir fırsat olacak." diye konuştu.

"AJB DOC'ta AJD Endüstri Günleri" kapsamında "Ana Saha", "Devam Eden Çalışmalar" ve "Balkan Yıldızları" isimli üç programın oluşturulması ve programa katılan yapımların ödüllendirilmesi planlanıyor.

Bosna Hersek'te 10-14 Eylül'de AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 11'i yarışma kategorisinde olmak üzere 23 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu yıl "Challenge" (Zorluk) sloganıyla düzenlenen festivalde 6 belgeselin dünya prömiyeri, 8 belgeselin bölgesel prömiyeri, 3 belgeselin ise özel gösterimi gerçekleştirilirken izleyiciler, sinema salonlarının yanı sıra AJB DOC'un resmi sayfası (www.ajbdoc.ba) üzerinden de kaydolmadan, diledikleri belgeseli ücretsiz izleyebiliyor.

AJB DOC'un yarışma kısmında ise "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etmek amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.