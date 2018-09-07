Bosna-Hersek U21 - İsviçre U21 düellosu

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 8 maçında Bosna-Hersek U21 ile İsviçre U21, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Bosna-Hersek U21 15 puanla 1. sırada, İsviçre U21 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bosna-Hersek U21, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. İsviçre U21, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 225 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bosna-Hersek U21 kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, İsviçre U21 sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Bosna-Hersek U21 önceki hafta İngiltere U21 mücadelesinde 5-0 yenildi.

İsviçre U21 ise Norveç U21 karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Bosna-Hersek U21, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.

İsviçre U21, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İsviçre U21 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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