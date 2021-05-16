Boşnak liderden Netanyahu'ya sert tepki! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine tepki göstererek, ülkesinin İsrail'e destek vermediğini ve vermeyeceğini bildirdi.

"NETANYAHU'YA MESAJIM ŞUDUR..."

Dzaferovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı paylaşımda İsrail'in mevcut saldırılarına destek veren ülkelere yer vermiş ve aralarında Bosna Hersek bayrağını da kullanmıştır. Netanyahu'ya mesajım şudur; Bosna Hersek İsrail'in Gazze'deki masum insanlara yaptığı saldırıları desteklemiyor, desteklemeyecek de." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına bir an önce son vermesi çağrısında bulunan Dzaferovic, Filistin halkı için barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bosna Hersek eski Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in oğlu Bakir İzzetbegoviç, dışişleri bakanlığının İsrail'i protesto edeceğini ve Filistin'e destek mesajının paylaşılacağını aktardı.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021

Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD, Kanada, Almanya, İtalya gibi ülkelerin bayraklarına yer vererek, "İsrail'in yanında durduğunuz ve terör saldırılarına karşı verdiği mücadeleye destek verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.