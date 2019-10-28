SHOW TV ekranlarının fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde kahkaha dolu bir gösteriye imza attı. Bütün oyuncularıyla Türkiye’nin sevgilisi haline gelen Güldür Güldür ekibi, 2.500 kişilik salonu hınca hınç doldurdu.

Yaklaşık 3 saatin üzerinde sahnede kalan ekip, binlerce seyirciyi gülmekten kırdı geçirdi. Gecenin final sürprizlerinden biri ise köçek dansı oldu.

Çağlar Çorumlu ve Onur Buldu’nun köçek performansı alkışlar eşliğinde sürdü. Seyircilerin arasına dalarak sürpriz yapan ikiliye sahnede diğer oyuncu arkadaşları eşlik etti.