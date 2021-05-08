Bostancı Dayı'dan 'Beyaz Gül' 0:00 / 0:00

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"Beyaz Gül"ün sözü ve müziği Davit Burak Gökden'e, aranjesi ise Özgün Yılmaz, Hazar Altın, Buğurcan Yetimarslan, Görkem Kaymak' ait. Şarkının mix'ini Hazar Altın, mastering'ini Dedublüman yaptı.



Prova süreci ve kayıt aşamalarının çok hızlı bir o kadar da keyifli geçtiğini söyleyen grup üyeleri, "Yapbozun parçaları eksiksiz şekilde elimizdeydi, biz sadece onları yerine yerleştirdik" dedi.



Şarkı, hayat çemberinde ilk rast gelişin farkına varamayıp, pas geçen biriyle, birbirlerini bir sonraki seferde fark eden iki kişiden bahsediyor. Tek taraflı başlayan hislerin devamındaki birliktelikle, biriken anıları betimleyerek anlatmakta...