Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 143-110 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Celtics, Miami Heat'i farklı geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ile deplasmanda çıktığı karşılaşmada 143-110'luk skorla galip geldi.

        NBA'e 7 maçla devam edildi. Heat deplasmanında 33 sayı farkla kazanan Doğu Konferansı lideri Celtics, üst üste 3. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.

        Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kristaps Porzingis 19 ve Jaylen Brown 18 sayı kaydetti.

        Art arda 5. kez kaybeden Heat'te Bam Adebayo ve Tyler Herro'nun 19'ar sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.

        PACERS, 76ERS'I GEÇTİ

        Indiana Pacers, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-122 yenerek 25. galibiyetine ulaştı.

        Pascal Siakam'ın 26 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Pacers'ta Myles Turner 20 ve Andrew Nembhard 19 sayı üretti.

        REKLAM

        Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Joel Embiid'in 31 ve Tyrese Maxey'nin 22 sayısı sezonun 14. yenilgisini engelleyemedi.

        Sonuçlar

        Washington Wizards-Utah Jazz: 108-123

        Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 134-122

        Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 94-96

        Miami Heat-Boston Celtics: 110-143

        New York Knicks-Denver Nuggets: 122-84

        Golden State Warriors-Sacramento Kings: 133-134

        Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 141-132

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Fabrikanın deposu kül olmuştu! Zanlı en yakını çıktı!
        Fabrikanın deposu kül olmuştu! Zanlı en yakını çıktı!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu