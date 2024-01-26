NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i 143-110 yendi.
Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ile deplasmanda çıktığı karşılaşmada 143-110'luk skorla galip geldi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Heat deplasmanında 33 sayı farkla kazanan Doğu Konferansı lideri Celtics, üst üste 3. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.
Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kristaps Porzingis 19 ve Jaylen Brown 18 sayı kaydetti.
Art arda 5. kez kaybeden Heat'te Bam Adebayo ve Tyler Herro'nun 19'ar sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.
PACERS, 76ERS'I GEÇTİ
Indiana Pacers, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-122 yenerek 25. galibiyetine ulaştı.
Pascal Siakam'ın 26 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Pacers'ta Myles Turner 20 ve Andrew Nembhard 19 sayı üretti.
Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Joel Embiid'in 31 ve Tyrese Maxey'nin 22 sayısı sezonun 14. yenilgisini engelleyemedi.
Sonuçlar
Washington Wizards-Utah Jazz: 108-123
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 134-122
Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 94-96
Miami Heat-Boston Celtics: 110-143
New York Knicks-Denver Nuggets: 122-84
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 133-134
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 141-132